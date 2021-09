Harry e Meghan Markle | che a New York hanno scelto l’hotel preferito di Lady Diana

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) Non si sa ancora se il soggiorno di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle a New York sarà per lo stretto necessario o se i duchi approfitteranno davvero per regalarsi una vacanza romantica come suggeriscono molti tabloid, certo è che per il loro soggiorno non hanno scelto un hotel qualsiasi. La coppia fa base al The Carlyle Hotel, un cinque stelle già noto alle cronache reali.