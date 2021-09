Governo: Renzi, 'Draghi? quante conversioni su via di Damasco...' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Grande entusiasmo per Mario Draghi a Confindustria. Sono molto felice di questo: meglio tardi che mai. Mi sorprende che qualcuno degli attuali fan di Draghi ancora durante la crisi di Governo attaccava noi dandoci degli irresponsabili o reclamando continuità con Conte. Altro che irresponsabilità: il nostro si chiamava coraggio. E grazie a questo coraggio l'Italia ha svoltato. Fa piacere che anche i timidi di qualche mese fa si scoprano adesso entusiasti. quante conversioni sulla via di Damasco! Ne valeva la pena, davvero". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Grande entusiasmo per Marioa Confindustria. Sono molto felice di questo: meglio tardi che mai. Mi sorprende che qualcuno degli attuali fan diancora durante la crisi diattaccava noi dandoci degli irresponsabili o reclamando continuità con Conte. Altro che irresponsabilità: il nostro si chiamava coraggio. E grazie a questo coraggio l'Italia ha svoltato. Fa piacere che anche i timidi di qualche mese fa si scoprano adesso entusiasti.sulla via di! Ne valeva la pena, davvero". Lo scrive Matteonella enews.

