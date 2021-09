“Era solo un bimbo”. Il tragico ritrovamento poco fa (Di sabato 25 settembre 2021) CASTELLEONE - Un bambino di 10 anni è stato trovato senza vita, questa mattina, in una cascina di Castelleone. Una tragedia indicibile e improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità. Vano l’intervento dei soccorritori, accorsi quando il cuore del ragazzino aveva già cessato di battere. I carabinieri della stazione cittadina, al loro arrivo, hanno immediatamente ascoltato i familiari, e dalle loro parole, così come da un rapido esame del corpo, è stato escluso il coinvolgimento di terze persone. Gli investigatori, anche per rispetto dei genitori, sulla vicenda hanno preferito mantenere il massimo riserbo ma inevitabilmente col passare delle ore la notizia ha iniziato comunque a diffondersi. Nel borgo le prime voci, alle quali nessuno osava credere, sono circolate nel primo pomeriggio, lasciando sgomenti gli amici, i compagni di classe, i docenti e chiunque conoscesse il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 settembre 2021) CASTELLEONE - Un bambino di 10 anni è stato trovato senza vita, questa mattina, in una cascina di Castelleone. Una tragedia indicibile e improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità. Vano l’intervento dei soccorritori, accorsi quando il cuore del ragazzino aveva già cessato di battere. I carabinieri della stazione cittadina, al loro arrivo, hanno immediatamente ascoltato i familiari, e dalle loro parole, così come da un rapido esame del corpo, è stato escluso il coinvolgimento di terze persone. Gli investigatori, anche per rispetto dei genitori, sulla vicenda hanno preferito mantenere il massimo riserbo ma inevitabilmente col passare delle ore la notizia ha iniziato comunque a diffondersi. Nel borgo le prime voci, alle quali nessuno osava credere, sono circolate nel primo pomeriggio, lasciando sgomenti gli amici, i compagni di classe, i docenti e chiunque conoscesse il ...

