Dazn, ancora problemi durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio: “Un indennizzo a tutti gli utenti colpiti” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su Dazn. Riprova“, la scritta è apparsa ancora una volta sugli schermi dei tifosi italiani. In alternativa uno sfondo nero, la solita rotellina, ritardi e meccanismi ormai noti. “Al momento c’è un problema nell’aprire Dazn. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi”, questo il messaggio apparso a chi provava ad accedere al sito della piattaforma streaming. Continuano i disservizi per Dazn, che detiene l’esclusiva di tutte le partite di Serie A per i prossimi tre anni, questa volta per le sfide Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, due posticipi della quinta giornata giocati in contemporanea alle 18.30. Non è la prima volta ma questa volta ci sono voluti ben trentacinque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su. Riprova“, la scritta è apparsauna volta sugli schermi dei tifosi italiani. In alternativa uno sfondo nero, la solita rotellina, ritardi e meccanismi ormai noti. “Al momento c’è un problema nell’aprire. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi”, questo il messaggio apparso a chi provava ad accedere al sito della piattaforma streaming. Continuano i disservizi per, che detiene l’esclusiva di tutte le partite di Serie A per i prossimi tre anni, questa volta per le sfide, due posticipi della quinta giornata giocati in contemporanea alle 18.30. Non è la prima volta ma questa volta ci sono voluti ben trentacinque ...

Advertising

DAZN_IT : Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l'apposita funzione. Successivamente basterà riaprirla. - fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - Paolo_Bargiggia : Maledetti!: se non rimborserete sarà denuncia sicura. @DAZN_IT @SerieA #incapaci Ancora grossi problemi per Dazn:… - sahatu76 : @DAZN_IT Io non sono stato contattato da nessuno, eppure sto riscontrando problemi quasi ad ogni partita. Ieri poi… - genovatoday : Samp-Napoli, salta la diretta Dazn: ancora problemi tecnici -