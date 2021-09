Da Renzi al ' contestato' di un tempo Conte | la parabola di Bianca Rende candidata sindaca civica a Cosenza

(Di venerdì 24 settembre 2021) Questa fase della politica è molto liquida e ci si riposizionereste in maniera molto veloce. Basti pensare al record di cambi di casacca in parlamento e alla compagne grillina con transfughi che sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi contestato

il Giornale

ad_dyn Daa Conte, nessuna contraddizione? "Io sono una candidata civica, non sono iscritta al M5S. E comunque la mia non è una contraddizione ma una evoluzione del ragionamento politico ...Leggi Anchee Calenda votano con Forza Italia e Lega: sono a favore di una commissione d'... 'Èun falso rispetto ad atti che non potevano avere rilevanza sulla candidatura', dice. 'Il ...Da simpatizzante di Italia Viva martellava l'allora premier, ora è con lui sul palco: "Le mie erano critiche politiche e nel frattempo c'è stata una mutazione genetica M5s" ...Roma, 24 set. "Oggi Conte ha detto contro la Lega: una vergogna i 49 milioni! Ma tre anni fa offriva patrocinio a Salvini per difenderlo. È sempre Conte contro ...