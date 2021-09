Coldplay e BTS insieme per il singolo “My Universe” (Di venerdì 24 settembre 2021) Coldplay e BTS insieme, cantano il terzo inedito contenuto nel nuovo album dei Coldplay, in uscita il 15 Ottobre. Il pezzo si intitola “My Universe” ed è contenuto nell’album “Music of the Spheres“. I Coldplay lanciano la notizia bomba annunciando il singolo inedito che li vedrà collaborare con gli idoli del k-pop: i BTS. Il brano, prodotto dall’hitmaker Max Martin, sarà contenuto nel nuovo disco della band. Inedita la collaborazione tra i due gruppi e soprattutto inaspettata. Anticipato dal tormentone “Higher Power” e dalla mini opera musicale di 10 minuti “Coloratura”, il disco diventa così ancora più atteso. I BTS e Chris Martin, però, erano stati protagonisti di una recente puntata di “Released”, il programma settimanale di YouTube che anticipa l’uscita del video musicale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021)e BTS, cantano il terzo inedito contenuto nel nuovo album dei, in uscita il 15 Ottobre. Il pezzo si intitola “My” ed è contenuto nell’album “Music of the Spheres“. Ilanciano la notizia bomba annunciando ilinedito che li vedrà collaborare con gli idoli del k-pop: i BTS. Il brano, prodotto dall’hitmaker Max Martin, sarà contenuto nel nuovo disco della band. Inedita la collaborazione tra i due gruppi e soprattutto inaspettata. Anticipato dal tormentone “Higher Power” e dalla mini opera musicale di 10 minuti “Coloratura”, il disco diventa così ancora più atteso. I BTS e Chris Martin, però, erano stati protagonisti di una recente puntata di “Released”, il programma settimanale di YouTube che anticipa l’uscita del video musicale ...

