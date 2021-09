Calcio: passione-Lazio in 22 partite, il nuovo libro di Alberto Ciapparoni (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La Lazio è la Lazio: la mia anima, la mia mente, è casa mia. E significa gettare il cuore oltre l'ostacolo”. Parole di Vincenzo D'Amico, espressione di un sentimento che accomuna tanti altri calciatori che hanno vestito la maglia biancoceleste, nonché presidenti, dirigenti, allenatori, tifosi. Come quelli che, insieme a ‘Vincenzino', hanno contribuito a scrivere “Tifosi laziali per sempre. Il grande racconto della passione biancoceleste”, edito da ‘Edizioni della sera', con prefazione di Michele Plastino, e curato da Alberto Ciapparoni, giornalista politico-parlamentare per Rtl 102.5, che con questo libro “corona il suo sogno da bambino: scrivere di Lazio e curare un volume laziale”. Ventidue racconti di altrettante vittorie biancocelesti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Laè la: la mia anima, la mia mente, è casa mia. E significa gettare il cuore oltre l'ostacolo”. Parole di Vincenzo D'Amico, espressione di un sentimento che accomuna tanti altri calciatori che hanno vestito la maglia biancoceleste, nonché presidenti, dirigenti, allenatori, tifosi. Come quelli che, insieme a ‘Vincenzino', hanno contribuito a scrivere “Tifosi laziali per sempre. Il grande racconto dellabiancoceleste”, edito da ‘Edizioni della sera', con prefazione di Michele Plastino, e curato da, giornalista politico-parlamentare per Rtl 102.5, che con questo“corona il suo sogno da bambino: scrivere die curare un volume laziale”. Ventidue racconti di altrettante vittorie biancocelesti, ...

Advertising

acmilan : Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo… - Luckyluciano971 : RT @cmdotcom: La presa in giro di #Dazn a chi riversa sul calcio soldi e passione, specchio di una Lega che vende anche sè stessa https://t… - infoitsport : La presa in giro di Dazn a chi riversa sul calcio soldi e passione è lo specchio di una Lega che vende anche se ste… - felipegt182 : RT @cmdotcom: La presa in giro di #Dazn a chi riversa sul calcio soldi e passione, specchio di una Lega che vende anche sè stessa https://t… - knorr_stockpot : Ha ironizzato su una ipotetica evoluzione del gioco dopo che un ospite ha sottolineato la sua passione per il baske… -