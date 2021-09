Atalanta | Gasperini | «Recuperare l' umiltà Inutile ora guardare allo scudetto»

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Le giornate sono solo cinque, ma è già ben definito quello che è il campionato. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più.che continuiamo a. E Fiorentina e Torino secondo me sono nella stessa fascia nostra e di altre squadre”. Così Gian Piero, allenatore dell’, alla vigilia della sfida con l’Inter. “Detto questo, noi cercheremo di migliorarci sempre di più sperando che qualcuno sopra possa inciampare”, ha spiegato in conferenza stampa. “Anche la Juventus, partita male, è destinata a risalire. Dobbiamo pensare al nostro campionato, smetterla dila classifica, la guarderemo più avanti. Sarà un campionato durissimo per tutte le squadre, quelle che erano distanziate gli altri anni si sono rafforzate ...

Non è una sfida scudetto, almeno secondo Gasperini ("Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più") però il big match di San Siro - si affrontano la prima e la ...