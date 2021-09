Arera | Besseghini | 18 600 domande a servizio conciliazione con 13 mln euro di compensazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Oltre 440.000 cittadini hanno contattato nel 2020 il call center dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per avere informazioni sui propri diritti e sulla regolazione (anche emergenziale), in 9 casi su 10 relativamente ai settori energetici, giudicando positivamente ilnell'86% dei casi. Poco più di 18.600 sono state lericevute dal, per l'80% relative a energia elettrica e gas". Ad affermarlo è il presidente dell', Stefanonel corso della sua relazione annuale alla Camera sullo Stato di servizi e sull'attività svolta dall'Autorità. Le parti, rileva il presidente dell'Authority, "hanno raggiunto un accordo risolutivo della controversia nel 71% delle procedure concluse, impiegando in media ...