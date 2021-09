Albano non ci sta ed attacca Verona: "Siete stonati..." (Di venerdì 24 settembre 2021) Al Bano non c'è e risponde ai fischi con cui è stato accolto insieme a Sgarbi, martedì scorso, all'Arena di Verona dove era in corso la serata dedicata a Franco Battiato. "Quei fischi - racconta ad AdnKronos l'artista che ha accompagnato il critico sul palco - non erano intonati bene, anzi erano molto stonati. In realtà non sapevo nulla di questo spettacolo, ero impreparato ma mi sono ritrovato sul palco invitato da Sgarbi: appena lui è uscito, ed io dietro di lui, sono arrivati ??i fischi. " Se è un evento musicale - dice Al Bano - non vedo perché, appena un soggetto esce di scena, lo coprono di fischi. Non c'è niente di musicale in quel fischio, c'è solo una frase politica che non si sposa molto bene con la musica. Rispetto chiunque abbia un'idea da difendere e difenderò il fatto che si può esprimere perché siamo in democrazia. Abbiamo solo avuto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 settembre 2021) Al Bano non c'è e risponde ai fischi con cui è stato accolto insieme a Sgarbi, martedì scorso, all'Arena didove era in corso la serata dedicata a Franco Battiato. "Quei fischi - racconta ad AdnKronos l'artista che ha accompagnato il critico sul palco - non erano intonati bene, anzi erano molto. In realtà non sapevo nulla di questo spettacolo, ero impreparato ma mi sono ritrovato sul palco invitato da Sgarbi: appena lui è uscito, ed io dietro di lui, sono arrivati ??i fischi. " Se è un evento musicale - dice Al Bano - non vedo perché, appena un soggetto esce di scena, lo coprono di fischi. Non c'è niente di musicale in quel fischio, c'è solo una frase politica che non si sposa molto bene con la musica. Rispetto chiunque abbia un'idea da difendere e difenderò il fatto che si può esprimere perché siamo in democrazia. Abbiamo solo avuto ...

Advertising

conlalunapiena : Raga, Albano è domenica, non sabato - _valsslife : KEREM E ALBANO NELLA STESSA PUNTATA NON STO BENE - zingarella_a : @Brutten01 @elesaints Albano che urla AAAAAAA per dieci minuti per stordire le straniere non sarebbe male, ma poi u… - autiero_lucia : Non aspetto altro #kerembursin #LoveIsInTheAir #HanKer #HandeErçel #KeremItalyLovesYou #KeremBürsin… - massarelligiu : Finalmente qualcuno saggio!!! Sgarbi non lo inviterei neanche al mio Funerale. Albano non lo conosco!!! ?? ?? ?? -