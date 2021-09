Vendetta: guerra nell’antimafia, la nuova docu-serie di Netflix sul caso Saguto (Di giovedì 23 settembre 2021) È stato svelato il titolo di una nuova docu-serie targata Netflix. Si tratta di Vendetta: guerra nell’antimafia che si concentra sulle vicende che hanno portato allo scontro tra Pino Maniaci e Silvana Saguto. La realizzazione dei 6 episodi ha coinvolto due diverse case produttrici: Nutopia e Mon Amour Films. La scrittura e la realizzazione della serie è stata affidata a 5 volti noti: Ruggero di Maggio, Davide Gambino, Nicola Moody, Jane Root e David Herman. La docu-serie, in uscita il 24 settembre, non potrà lasciare il pubblico indifferente. La delicata dinamica, infatti, comporterà un impatto emotivo forte, soprattutto per chi ha seguito con grande interesse le vicende giudiziarie del ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) È stato svelato il titolo di unatargata. Si tratta diche si concentra sulle vicende che hanno portato allo scontro tra Pino Maniaci e Silvana. La realizzazione dei 6 episodi ha coinvolto due diverse case produttrici: Nutopia e Mon Amour Films. La scrittura e la realizzazione dellaè stata affidata a 5 volti noti: Ruggero di Maggio, Davide Gambino, Nicola Moody, Jane Root e David Herman. La, in uscita il 24 settembre, non potrà lasciare il pubblico indifferente. La delicata dinamica, infatti, comporterà un impatto emotivo forte, soprattutto per chi ha seguito con grande interesse le vicende giudiziarie del ...

Advertising

tuttopuntotv : Vendetta: guerra nell’antimafia, la nuova docu-serie di Netflix sul caso Saguto #Netflix #VendettaGuerraAntimafia… - ivic49824555 : @CarloB1975 @LaVeritaWeb @annarigel come diceva mio nonno ai tempi non erano pericolose le ronde fasciste ma i vici… - amadio_elisa : RT @Meritocracy_is: 1914 ? “Per vendetta” 1940 ? “Per ideologia” 2001 ? “Per instaurare la democrazia” “Non c’è mai stata una guerra buona… - aishyte : @GabrieleIuvina1 Non c’è compromesso. Sarebbe un atto deliberato di crimine contro l’umanità. Un governo che non… - sally993_ : 4) vogliono avere ragione e basta MA LA RAGIONE È DEI FESSI perché avere ragione non risolve nulla: ti aiuta solo a… -