Un super Napoli travolge la Samp e resta da solo in testa alla classifica

AGI - Un super Napoli batte anche la Sampdoria e continua la corsa in vetta alla classifica a punteggio pieno. A Marassi la squadra di Spalletti si impone per 4-0, grazie alla doppietta di un incontenibile Osimhen e ai sigilli di Fabian Ruiz e Zielinski mettendo a segno il quinto successo di fila in cinque partite di campionato. A Torino, invece, la Lazio limita i danni e riesce a tornare a casa con un pareggio all'ultimo minuto. Finisce 1-1 grazie al rigore di Immobile a tempo scaduto che rimonta il momentaneo vantaggio di Pjaca. Amaro in bocca per i granata di Juric, ad un passo dal terzo successo consecutivo; secondo pari di fila invece per la squadra di Sarri, che non vince da tre turni ed è prossima all'appuntamento con il derby capitolino. La formazione di Spalletti cala ...

