Torino-Lazio è anche sfida tra i fratelli Milinkovic | l’ultima volta nel 2018

(Di giovedì 23 settembre 2021) “rivali”, questo potrebbe essere il titolo dicon protagonisti assoluti i-Savic: Vanja, portiere dei granata, è fratello minore di Sergej, centrocampista biancoceleste. I due erano compagno di squadra nelle giovanili del Vojvodina e adesso sono pronti arsi in Italia, in due squadre diverse. L’ultimo e unico precedente è del 4 novembre: Vanja all’epoca militava nella Spal e perse la partita per 4-1 contro lacon doppietta di Immobile e i gol di Cataldi e Parolo. Oggi sarà un’altra storia e per una serata i duesaranno rivali sul campo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

