Titanfall 3 impossibile? Respawn non ci sta

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 23 settembre 2021)vuole che i giocatori sappiano che lo studio non ha rinunciato a, nonostante i recenti report che affermavano il contrario. Un commento dal coordinatore della community di, Jason Garza, ha rivelato che la società sta lavorando su troppi giochi per concentrarsi suin questo momento. In risposta ai report, la società ha twittato una vaga dichiarazione secondo cui "è il vero nucleo del nostro DNA". Le informazioni iniziali provengono dai commenti fatti dal coordinatore della community diin un livestream su YouTube, su un canale non associato all'azienda a parte Garza. Quando gli è stato chiesto dai fan sulla possibilità di un nuovo, ha detto che non c'è nulla in programma. Tuttavia, Garza ha affermato che ...