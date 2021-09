Spalletti | “La Samp ci ha reso la vita difficile Mancano ancora 72 punti alla Champions”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Marassi contro ladoria: “Abbiamo fatto un buon risultato ma abbiamo trovato unadoria che ci hala. Siamo stati sul pezzo e abbiamo sofferto dietro le loro giocate, hanno tenuto pquanto noi: sono stati bravi, anche in qualche finalizzazione dove è stato bravissimo Ospina. Dietro abbiamo dovuto anche arrangiarci” Su Anguissa.“La partita è una scatola che va riempita di cose. Noi abbiamo alcune qualità ma ci manca qualcosa a livello di forza e aggressività e lui ci dà una grande mano, è un giocatore completo perché sa anche fare gioco”. Cosa si prova a guidare questo Napoli?“Godiamo di questo impossibile affetto, di questo coinvolgimento ...

La formazione dicala il poker grazie alla doppietta di Osimhen e alle reti di Fabian ... "Oggi abbiamo fatto un buon risultato, però nel primo tempo laci ha creato la vita dura. Siamo ...Così Lucianoal termine di Sampdoria - Napoli , sfida valida per la quinta giornata della ... ha poi proseguito spiegando la chiave che ha determinato la vittoria dei suoi: 'Laè stata ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a fine partita commenta il successo del Napoli contro la Samp a Marassi. Di Osimhen dice: “Lui si impegna a fare tutto, anche ad allenarsi di più, per questo è ...