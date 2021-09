MUTUI PER I GIOVANI: LE NUOVE OPPORTUNITA’ (Di giovedì 23 settembre 2021) Kìron Partner Spa, Gruppo Tecnocasa ha realizzato uno schema per semplificare vantaggi e requisiti delle NUOVE misure per agevolare l’accesso ai MUTUI per i GIOVANI, provenienti dal Decreto Sostegni-bis introdotto dal Governo Draghi. Lo Stato, infatti, garantisce ai GIOVANI lavoratori, under 36 con determinati requisiti, fino all’80% dell’importo richiesto come mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione, permettendo così di allargare la platea di coloro che hanno accesso al credito immobiliare. VANTAGGI DEI MUTUI UNDER 36Chi accede a questa tipologia di finanziamenti per la prima casa ha il vantaggio di beneficiare del Fondo di Garanzia statale. Le agevolazioni sui MUTUI prima casa sono di diversi tipi: la garanzia statale permette una soglia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021) Kìron Partner Spa, Gruppo Tecnocasa ha realizzato uno schema per semplificare vantaggi e requisiti dellemisure per agevolare l’accesso aiper i, provenienti dal Decreto Sostegni-bis introdotto dal Governo Draghi. Lo Stato, infatti, garantisce ailavoratori, under 36 con determinati requisiti, fino all’80% dell’importo richiesto come mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione, permettendo così di allargare la platea di coloro che hanno accesso al credito immobiliare. VANTAGGI DEIUNDER 36Chi accede a questa tipologia di finanziamenti per la prima casa ha il vantaggio di beneficiare del Fondo di Garanzia statale. Le agevolazioni suiprima casa sono di diversi tipi: la garanzia statale permette una soglia ...

