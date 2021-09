Modena | Acetaie in festa per celebrare il Balsamico

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si avvicina a grandi passi il 26 settembre , la data in cui in tutta la provincia ditornaAperte , l'evento promozionale più importante dell'anno per il comparto, organizzato dai ...

Advertising

Bluarte1 : RT @ViaCialdini: #AcetaieAperte, l’#AcetoBalsamicodiModena #IGP, si avvicina l’appuntamento a #Modena - ViaCialdini : #AcetaieAperte, l’#AcetoBalsamicodiModena #IGP, si avvicina l’appuntamento a #Modena - turismoER : Questa domenica, 26 settembre, torna nelle Acetaie di Modena e provincia ACETAIE APERTE, l'evento per scoprire (e a… - CatelliRossella : Alimentare: torna Acetaie aperte nella provincia di Modena - Emilia-Romagna - - UciAgricoltura : Modena e provincia, domenica torna #acetaieaperte a cura di @TutelaBalsamico -

Ultime Notizie dalla rete : Modena Acetaie

TGCOM

Si avvicina a grandi passi il 26 settembre , la data in cui in tutta la provincia ditornaAperte , l'evento promozionale più importante dell'anno per il comparto, organizzato dai Consorzi di Tutela dell'Aceto Balsamico diIGP e dell'Aceto Balsamico Tradizionale ...... che, per il 2021, si terrà domenica 26 settembre.''Aperte 2021'' coinvolgerà, nel rispetto delle normative anti Covid, 33della provincia di. Attraverso le visite guidate nei ...Domenica, il 26 settembre, anche quest’anno in occasione di Acetaie Aperte, il Museo Giusti prenderà vita, offrendo una visita guidata suggestiva, unica ed emozionante per tutti coloro che dovessero e ...La manifestazione è tra le più importanti della Regione Emilia Romagna, al secondo posto tra le mete di turismo enogastronomico più desiderate dai turisti italiani. Modena figu ...