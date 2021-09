Mario pieno poteri (di Giulio Gambino) (Di giovedì 23 settembre 2021) Da quando è il nostro presidente del Consiglio, dal febbraio 2021, sembra che in Italia sia sceso un extraterrestre da Marte. Benché non c’è dubbio che Mario Draghi sia tre spanne sopra il politico italiano medio (se non altro per la sua capacità di stare al mondo) è lecito domandarsi chi sia, come si sia formato, da dove venga quest’uomo così potente che, manco fosse Kissinger, stando ai quotidiani italiani, alza il telefono all’ora che crede e ottiene tutto ciò che vuole. E, visto che la stampa di casa nostra ha deciso a priori che è un gigante, e che deve andarci bene così, prendere o lasciare, anche se non dice nulla, e visto che nessuno di fronte a quest’uomo così potente si occupa di porre domande nell’interesse pubblico, abbiamo deciso di farlo noi: distanti in ugual misura da chi ritiene Draghi un esponente di qualche loggia segreta che punta a preservare ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) Da quando è il nostro presidente del Consiglio, dal febbraio 2021, sembra che in Italia sia sceso un extraterrestre da Marte. Benché non c’è dubbio cheDraghi sia tre spanne sopra il politico italiano medio (se non altro per la sua capacità di stare al mondo) è lecito domandarsi chi sia, come si sia formato, da dove venga quest’uomo così potente che, manco fosse Kissinger, stando ai quotidiani italiani, alza il telefono all’ora che crede e ottiene tutto ciò che vuole. E, visto che la stampa di casa nostra ha deciso a priori che è un gigante, e che deve andarci bene così, prendere o lasciare, anche se non dice nulla, e visto che nessuno di fronte a quest’uomo così potente si occupa di porre domande nell’interesse pubblico, abbiamo deciso di farlo noi: distanti in ugual misura da chi ritiene Draghi un esponente di qualche loggia segreta che punta a preservare ...

Governo: le spine autunnali di Draghi, dal green pass al fisco In ordine di difficoltà crescente il capitolo delle bollette, il Green Pass sui luoghi di lavoro e la riforma del fisco, un'autentica foresta che rende il sistema ingestibile, iniquo e complesso ...

Draghi, serve un patto per Paese Mario Draghi ha “debuttato” oggi da presidente del Consiglio all’assemblea di Confindustria ricevendo un’accoglienza caldissima, con lunghi applausi, e incassando il pieno sostegno da parte del presid ...

