Lega: Cecchetti, 'in arrivo molti sindaci e amministratori locali' (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - "molti amministratori locali ci stanno chiedendo in queste ore di far parte della famiglia della Lega. Si tratta di sindaci di piccoli Comuni, che noi preferiamo a nomi altisonanti, che sono sicuramente importanti, ma che al fine del radicamento territoriale, che è la nostra vera forza, lasciano magari il tempo che trovano". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, contattato dall'Adnkronos dopo il passaggio da Forza Italia alla Lega del presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, del consigliere regionale Mauro Piazza e dell'ex presidente della Provincia di Lecco ed ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - "ci stanno chiedendo in queste ore di far parte della famiglia della. Si tratta didi piccoli Comuni, che noi preferiamo a nomi altisonanti, che sono sicuramente importanti, ma che al fine del radicamento territoriale, che è la nostra vera forza, lasciano magari il tempo che trovano". Lo afferma Fabrizio, vice capogruppo dellaalla Camera dei Deputati e coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier, contattato dall'Adnkronos dopo il passaggio da Forza Italia alladel presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, del consigliere regionale Mauro Piazza e dell'ex presidente della Provincia di Lecco ed ex ...

Advertising

TV7Benevento : Lega: Cecchetti, 'in arrivo molti sindaci e amministratori locali'... - infoitinterno : Nava e Piazza in Lega, Cecchetti: 'Lieti di accogliere i nuovi arrivati' - igoriezzi : Fabrizio Cecchetti: 'La Lega nei nostri comuni è garanzia di concretezza e buonsenso per le nostre comunità.'… -