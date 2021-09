Lazio, 12,7 milioni per Akpa Akpro: ecco perché (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Tra le voci del bilancio diffuso dalla Lazio, quelle più particolari si trovano nella sezione acquisti e cessioni. La Lazio ha comprato a titolo definitivo sei giocatori nell'ultima sessione (... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Tra le voci del bilancio diffuso dalla, quelle più particolari si trovano nella sezione acquisti e cessioni. Laha comprato a titolo definitivo sei giocatori nell'ultima sessione (...

Advertising

ZZiliani : In attesa del #Napoli domani a #Udine (vincendo andrebbe in fuga), #Inter e #Milan dividono la vetta: più pesanti i… - LALAZIOMIA : Lazio, Akpa 12 milioni? Lotito spiega: 'Non è stato pagato ancora nulla...' - vivereitalia : Camorra: confiscati beni del valore di oltre 17 milioni di euro tra Campania e Lazio - sportli26181512 : #Lazio, 12,7 milioni per #AkpaAkpro: ecco perché: La spiegazione di quella particolare voce a bilancio per il centr… - LALAZIOMIA : Lazio, 12,7 milioni per Akpa Akpro: ecco perché -