Inter | ancora assenti due big per il match contro l’Atalanta

Simone Inzaghi non ha ricevuto risposte positive dai medici circa il recupero di due big in vista della partita di campionato di sabato alle ore 18 contro l'Atalanta. Si tratta di Sensi e Vidal. Per il primo non sono stati resi noti i tempi di recupero, Vidal invece dovrebbe rientrare nel giro di una settimana. Correa verrà valutato In vista del match di sabato verrà valutato Correa, per il quale si profila un rientro anche se non dal primo minuto. Sarà regolarmente della partita Nicolò Barella che si è normalmente allenato con i compagni. LEGGI ANCHE: Inter, pronto l'assalto a un top dell'Atalanta LEGGI ANCHE: VIDEO Fiorentina-Inter 1-3 (Sottil, Darmian, Dzeko, Perisic) L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale.

