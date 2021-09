Il cordoglio del Milan per la 27enne morta dopo parto | «Preghiamo per bambino»

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia eper il suo”. E’ il tweet didelper la donnadiall’ospedale di Savona. Il neonato si trova in condizioni gravi. Laera iscritta alla sezione arbitrale di calcio di Albenga.

