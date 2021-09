Esquilino | ristorante con 120kg di carne non tracciata | sequestro e 4 500 euro di multa

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sequestratidinonin unnelle vicinanze di piazza Vittorio, quartiere, nel centro di Roma. Quanto avvenuto è stato segnalato da carabinieri alla competente Asl RM2. Il titolare è stato inoltre sanzionato con unada 4.500. Nel corso del controllo da parte dei militari è stato inoltreto il proprietario di un bar nei pressi di via Principe Amedeo. Per il commerciante è scattata lada 2000per la mancata attivazione delle procedure di autocontrollo (haccp). Ma l’attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Roma-Piazza Dante, del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Cinofili di “Santa Maria di Galeria” e del NAS di Roma è proseguita. Leggi anche: ...

