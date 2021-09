Elezioni in Germania, chi è Armin Laschet, il successore di Merkel che non scalda i cuori tedeschi (Di giovedì 23 settembre 2021) «La domanda non è più con chi governeranno i cristiano-democratici, ma se governeranno ancora». Riassume così la preoccupazione che aleggia nella coalizione di centrodestra, la Cdu, Markus Söder, premier della Baviera a cui la dirigenza dell’Unione ha preferito il moderato Armin Laschet, governatore del Nordreno-Vestfalia, per il dopo Merkel. Laschet, il 26 settembre, corre per succedere alla cancelliera, perpetrando – dopo i 16 anni di governo Merkel – il primato del centrodestra negli equilibri politici della Germania. I sondaggi della vigilia, tuttavia, fanno tremare i vertici dell’Unione, i quali hanno iniziato a rispolverare, in campagna elettorale, gli spauracchi del comunismo – e quindi l’ipotesi di un governo Spd-Verdi-Linke -, per cercare di frenare l’avanzata della ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) «La domanda non è più con chi governeranno i cristiano-democratici, ma se governeranno ancora». Riassume così la preoccupazione che aleggia nella coalizione di centrodestra, la Cdu, Markus Söder, premier della Baviera a cui la dirigenza dell’Unione ha preferito il moderato, governatore del Nordreno-Vestfalia, per il dopo, il 26 settembre, corre per succedere alla cancelliera, perpetrando – dopo i 16 anni di governo– il primato del centrodestra negli equilibri politici della. I sondaggi della vigilia, tuttavia, fanno tremare i vertici dell’Unione, i quali hanno iniziato a rispolverare, in campagna elettorale, gli spauracchi del comunismo – e quindi l’ipotesi di un governo Spd-Verdi-Linke -, per cercare di frenare l’avanzata della ...

