DS3 Crossback E-Tense | la prova de Il Fatto it – La via francese | e chic | all’elettrone – FOTO

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Peugeot 404: La Lionne de Sochaux”, recitava una réclame del 1962. Qualche anno dopo, su una pagina pubblicitaria della Giulietta campeggiava lo stentoreo claim: “niki lauda ha scelto i motori alfa romeo” (sì, tutto minuscolo). Gli anzianotti e i passatisti possono asciugarsi la lacrimuccia. Slogan del genere è ormai impossibile immaginarseli. Più l’auto si farà elettrica e più la “narrazione” si allontanerà dai temi passionali, talvolta anche machisti, per dirigersi su territori inesplorati e “altri”, oltre che sull’ovvio terreno eco-ambientale. Una dopo l’altra, volenti o nolenti, le marche annunciano che, dal tot anno, venderanno solo vetture elettrificate o addirittura solo elettriche. E’ il caso della DS, il fresco luxury brand dell’ex gruppo Psa, diventato il piccoletto della maxi-famiglia Stellantis. Dal 2024, tutte le novità della DS saranno full electric. Per ribadire ...

Passa dall'elettrificazione e anche daE - Tense, il piano di redditività, volumi e sviluppo internazionale di DS. Se la casa ha annunciato che dal 2024 diventerà un brand cento per cento elettrico, il primo B - SUV premium ...Per quanto riguarda il design, con questa versione 100% elettrica, DS 3E - Tense si distingue per delle cromature satinate e l'integrazione della firma E - Tense. SponsorEntro il 2024 la casa francese produrrà solo vetture green, ma nel frattempo propone un Suv all’avanguardia dal punto di vista delle prestazioni e del comfort ...Annuncio vendita Ds DS 3 Crossback DS 3 Crossback PureTech 100 So Chic nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...