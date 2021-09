Draghi e la sveglia da dare alle imprese

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Chissà che Marionon trovi oggi il coraggio di sbattere di fronte agli occhi delleitaliane una piccola ma importante verità che un presidente del Consiglio della sua caratura avrebbe forse il dovere di non nascondere. Chissà che Mariooggi, quando salirà al Palaeur di Roma sul palco dell’assemblea annuale di Confindustria, non trovi il coraggio di direitaliane che per il nostro paese è arrivato il momento di chiedersi non cosa lo stato debba fare per l’industria ma cosa l’industria possa fare per l’Italia. Chissà che Mariooggi, quando sarà di fronte al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, non trovi il coraggio di dire che le prospettive del lavoro in Italia non dipendono dalla non flessibilità del mercato del lavoro, dal dramma del ...