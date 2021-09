Dopo i Facebook Files, Zuckerberg si autopromuove con Project Amplify (Di giovedì 23 settembre 2021) A Menlo Park si sono stancati di chiedere scusa. Dopo anni di complicate vicissitudini mediatiche che spaziano dalla compravendita di dati dei propri utenti alla diffusione di fake news alle accuse di monopolio, Facebook ha deciso di cambiare strategia passando all’offensiva, per così dire, sostituendo la consueta contrizione pubblica del suo Ceo con una capillare campagna di immagine. “Stanno capendo che nessun altro ha intenzione di difenderli”, ha spiegato l’ex direttore delle strategie Katie Harbath, “quindi devono farlo loro”. Inaugurato lo scorso mese, secondo le carte fornite da 6 ex e attuali dipendenti del colosso, il nuovo Project Amplify per la prima sfrutterà il News del social per diffondere attivamente storie ed articoli che mettano in buona luce l’azienda, a volte redatti dai suoi stessi uffici ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) A Menlo Park si sono stancati di chiedere scusa.anni di complicate vicissitudini mediatiche che spaziano dalla compravendita di dati dei propri utenti alla diffusione di fake news alle accuse di monopolio,ha deciso di cambiare strategia passando all’offensiva, per così dire, sostituendo la consueta contrizione pubblica del suo Ceo con una capillare campagna di immagine. “Stanno capendo che nessun altro ha intenzione di difenderli”, ha spiegato l’ex direttore delle strategie Katie Harbath, “quindi devono farlo loro”. Inaugurato lo scorso mese, secondo le carte fornite da 6 ex e attuali dipendenti del colosso, il nuovoper la prima sfrutterà il News del social per diffondere attivamente storie ed articoli che mettano in buona luce l’azienda, a volte redatti dai suoi stessi uffici ...

