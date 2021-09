Dispositivi mobili, la Ue punta al caricabatterie universale ma si scontra con Apple (Di giovedì 23 settembre 2021) La Commissione europea ha presentato oggi 23 settembre una proposta legislativa per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i Dispositivi mobili. Bruxelles richiede ai produttori di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. In base alla proposta, Apple dovrebbe modificare il suo attuale sistema di cavo Lightning. Ridurre i rifiuti elettronici Nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici, le aziende dovrebbero anche smettere di vendere caricabatterie nuovi per ogni dispositivo. Dovrebbero invece dare ai consumatori la possibilità di usare i loro vecchi cavi. L’USB-C è già uno standard condiviso nel panorama dei Dispositivi mobili. Tutti i principali produttori ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 settembre 2021) La Commissione europea ha presentato oggi 23 settembre una proposta legislativa per l’introduzione di unper tutti i. Bruxelles richiede ai produttori di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. In base alla proposta,dovrebbe modificare il suo attuale sistema di cavo Lightning. Ridurre i rifiuti elettronici Nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici, le aziende dovrebbero anche smettere di venderenuovi per ogni dispositivo. Dovrebbero invece dare ai consumatori la possibilità di usare i loro vecchi cavi. L’USB-C è già uno standard condiviso nel panorama dei. Tutti i principali produttori ...

