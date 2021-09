Covid, Gimbe: scendono nuovi casi e terapie intensive. Stabili decessi (Di giovedì 23 settembre 2021) scendono ancora in Italia i nuovi casi di Coronavirus ( - 14,9%), i ricoveri ordinari ( - 5,5%) e le terapie intensive ( - 6,9%), mentre restano Stabili i decessi. E' quanto rileva la Fondazione Gimbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021)ancora in Italia idi Coronavirus ( - 14,9%), i ricoveri ordinari ( - 5,5%) e le( - 6,9%), mentre restano. E' quanto rileva la Fondazione...

