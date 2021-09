Caso Amara, la segretaria di Davigo: "Licenziata ma non sono la postina dei verbali" (Di giovedì 23 settembre 2021) “sono amareggiata e delusa: mi hanno licenziato ritenendo che sia io la famosa postina dei verbali di Amara sebbene dagli atti emerga una verità diversa. La ritengo una gravissima ingiustizia e mi difenderò in tutte le sedi giudiziarie”.Così Marcella Maria Contrafatto attraverso il suo difensore l’avvocato Alessia Angelini dopo che ieri il Consiglio superiore della magistratura ha deciso il suo licenziamento. L’ex segretaria di Piercamillo Davigo è sotto inchiesta a Roma per la vicenda della diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara ai magistrati milanesi. Nel corso della breve parte pubblica della seduta l’avvocato Bolognesi era intervenuto per denunciare i vizi del procedimento disciplinare a carico di Contrafatto, che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) “amareggiata e delusa: mi hanno licenziato ritenendo che sia io la famosadeidisebbene dagli atti emerga una verità diversa. La ritengo una gravissima ingiustizia e mi difenderò in tutte le sedi giudiziarie”.Così Marcella Maria Contrafatto attraverso il suo difensore l’avvocato Alessia Angelini dopo che ieri il Consiglio superiore della magistratura ha deciso il suo licenziamento. L’exdi Piercamilloè sotto inchiesta a Roma per la vicenda della diffusione disecretati degli interrogatori resi da Pieroai magistrati milanesi. Nel corso della breve parte pubblica della seduta l’avvocato Bolognesi era intervenuto per denunciare i vizi del procedimento disciplinare a carico di Contrafatto, che ...

