Camorra: confiscati beni per 17mln tra Campania e Lazio (Di giovedì 23 settembre 2021) La Guardia di Finanza ha confiscato 17 abitazioni tra Giugliano, Aversa, Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 settembre 2021) La Guardia di Finanza ha confiscato 17 abitazioni tra Giugliano, Aversa, Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore ...

Advertising

Agenzia_Italia : Confiscati alla Camorra beni per 17 milioni di euro - sulsitodisimone : Confiscati alla Camorra beni per 17 milioni di euro - Ettore572 : RT @TelevideoRai101: Camorra,confiscati beni per 17 mln euro - CorriereCitta : Camorra a Monterondo e Mentana, confiscati immobili e terreni riconducibili al Clan Mallardo - iISud24 : Camorra, i soldi del clan Mallardo investiti in attività immobiliari: confiscati beni per 17 milioni #23settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra confiscati Camorra: confiscati beni per 17mln tra Campania e Lazio La Guardia di Finanza ha confiscato 17 abitazioni tra Giugliano, Aversa, Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore ...

Camorra a Monterondo e Mentana, confiscati immobili e terreni riconducibili al Clan Mallardo Camorra alle porte della Capitale: confiscati beni riconducibili al clan Mallardo Le Fiamme Gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato 17 unità abitative tra i comuni di Giugliano (NA), Aversa (...

Camorra, confiscati beni per 17 milioni di euro al costruttore del clan Mallardo ilmattino.it Confiscati alla Camorra beni per 17 milioni di euro L'operazione della Guardia di finanza è avvenuta tra la Campania e il Lazio AGI - La Guardia di finanza tra Campania e Lazio ha eseguito la confisca di beni per 17 milioni di euro riconducibili anche ...

Camorra, terreni sequestrati al Clan Mallardo a Mentana e Monterotondo oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore immobiliare con sede a Fonte Nuova, riconducibili a Palumbo ...

La Guardia di Finanza ha confiscato 17 abitazioni tra Giugliano, Aversa, Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore ...alle porte della Capitale:beni riconducibili al clan Mallardo Le Fiamme Gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato 17 unità abitative tra i comuni di Giugliano (NA), Aversa (...L'operazione della Guardia di finanza è avvenuta tra la Campania e il Lazio AGI - La Guardia di finanza tra Campania e Lazio ha eseguito la confisca di beni per 17 milioni di euro riconducibili anche ...oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore immobiliare con sede a Fonte Nuova, riconducibili a Palumbo ...