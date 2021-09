Abbiamo dato i voti ai prodotti light del supermercato (Di giovedì 23 settembre 2021) La dieta ipocalorica prima dell’estate per affrontare la bella stagione il più in forma possibile, la dieta ipocalorica dopo l’estate per rientrare dagli eccessi goderecci d’agosto, la dieta prima di Natale e la dieta dopo Natale. Passiamo l’anno intero a fare i conti sulle cose che vorremmo mangiare rispetto a quelle che possiamo mangiare. Ha senso? Sì, se lo facciamo per la nostra salute. Un po’ meno se non riusciamo mai a mettere insieme un pasto senza stress, con i nostri piatti preferiti di tanto in tanto. In questa equazione fra piacere e dovere si inserisce spesso una categoria merceologica di cui un po’ tutti siamo stati vittime ignare: i prodotti light. Si tratta di quegli alimenti o bevande che vogliono essere simili a cibi generalmente ricchi di calorie (e quindi desiderati) ma che, secondo il Regolamento Europeo 1924/2006, devono avere come ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) La dieta ipocalorica prima dell’estate per affrontare la bella stagione il più in forma possibile, la dieta ipocalorica dopo l’estate per rientrare dagli eccessi goderecci d’agosto, la dieta prima di Natale e la dieta dopo Natale. Passiamo l’anno intero a fare i conti sulle cose che vorremmo mangiare rispetto a quelle che possiamo mangiare. Ha senso? Sì, se lo facciamo per la nostra salute. Un po’ meno se non riusciamo mai a mettere insieme un pasto senza stress, con i nostri piatti preferiti di tanto in tanto. In questa equazione fra piacere e dovere si inserisce spesso una categoria merceologica di cui un po’ tutti siamo stati vittime ignare: i. Si tratta di quegli alimenti o bevande che vogliono essere simili a cibi generalmente ricchi di calorie (e quindi desiderati) ma che, secondo il Regolamento Europeo 1924/2006, devono avere come ...

Advertising

borghi_claudio : @Lello50736696 Con permesso, come di consueto è stato votato anche dai nostri ministri ma io non sono al governo e… - lavitaeyes27 : @ETRUSCO13316691 Anche ieri sera ve ne abbiamo dato un altro assaggio ???? - gramezzana : RT @UtherPe1: @brandobenifei Hai scritto, molti milioni, lavoro medio, non hai parlato di aliquote e di previsione di gettito, non hai dato… - Andrio_Bonelli : RT @Droghiere: “Dove sono finiti tutti i soldi che ti abbiamo dato e i soldi dei compleanni, Natali, Comunione e Cresima?” io: https://t.c… - frankponch72 : @MarcoMo37436232 Non si capisce come si possa ancora giustificare Salvini e la Lega. È tutto così evidente.... Non… -