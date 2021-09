Vaccino covid e sclerosi multipla, farmaci riducono anticorpi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alcuni farmaci per la sclerosi multipla riducono gli anticorpi specifici prodotti dal Vaccino covid nei pazienti. Lo dimostra per la prima volta una ricerca italiana che ha coinvolto 35 centri nazionali per la Sm, coordinati dall’Irccs ospedale Policlinico San Martino e dall’Università degli Studi di Genova, appena pubblicata sulla rivista ‘EBioMedicine’, edita da Lancet. Lo studio è stato cofinanziato dall’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) con la sua Fondazione (Fism). Dopo un mese dalla seconda dose, la maggior parte dei pazienti vaccinati con Moderna o con Pfizer ha una copertura anticorpale elevata contro covid-19. La percentuale si riduce in chi è trattato con fingolimod (93%), rituximab (64%) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alcuniper laglispecifici prodotti dalnei pazienti. Lo dimostra per la prima volta una ricerca italiana che ha coinvolto 35 centri nazionali per la Sm, coordinati dall’Irccs ospedale Policlinico San Martino e dall’Università degli Studi di Genova, appena pubblicata sulla rivista ‘EBioMedicine’, edita da Lancet. Lo studio è stato cofinanziato dall’Associazione italiana(Aism) con la sua Fondazione (Fism). Dopo un mese dalla seconda dose, la maggior parte dei pazienti vaccinati con Moderna o con Pfizer ha una copertura anticorpale elevata contro-19. La percentuale si riduce in chi è trattato con fingolimod (93%), rituximab (64%) e ...

RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - Adnkronos : #Vaccino Covid, Ricciardi: '#Terzadose sarà per tutti e richiamo diventerà periodico'. - borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - mrmnft : RT @RadioRadioWeb: 'Sospeso perché non si è 'benedetto'. Tolto dalla mischia un soldato efficiente che aveva vinto tutte le sue battaglie:… - sassuolo2000 : Covid: 257 nuovi positivi oggi (22/9) su 30.903 tamponi eseguiti (0,8%). Quasi 6 milioni 340mila dosi di vaccino so… -