Tutto confermato: Brocchi è il nuovo allenatore del Vicenza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una notizia che vi avevamo anticipato, adesso è ufficiale: il Vicenza ha scelto Cristian Brocchi come successo di Mimmo Di Carlo. Questo il comunicato del club: “La società LR Vicenza comunica che Cristian Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come allenatore Responsabile della Prima Squadra. Brocchi, classe 1976, nella carriera da giocatore ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e in campo internazionale con il Milan: due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club. Ha iniziato la carriera come allenatore nel settore giovanile del Milan, per poi guidare la Primavera e la Prima Squadra rossonera nel 2016. Nella stagione successiva ha guidato il Brescia in Serie B, mentre nel 2017/2018 è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una notizia che vi avevamo anticipato, adesso è ufficiale: ilha scelto Cristiancome successo di Mimmo Di Carlo. Questo il comunicato del club: “La società LRcomunica che Cristianha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, comeResponsabile della Prima Squadra., classe 1976, nella carriera da giocatore ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e in campo internazionale con il Milan: due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club. Ha iniziato la carriera comenel settore giovanile del Milan, per poi guidare la Primavera e la Prima Squadra rossonera nel 2016. Nella stagione successiva ha guidato il Brescia in Serie B, mentre nel 2017/2018 è ...

Advertising

Wilku_ASR : @DoKlekowski @DlugoszMarcin @pat_kubik tutto confermato & no surprise here! - R0bby36 : Un grandissimo #Empoli batte un pessimo #Cagliari che fa molti passi indietro rispetto a domenica. Già dalla partit… - LuposchiChiara : @VittorioFerram1 @TenebraeEt Davvero lei stessa ha confermato tutto il programma è scritto anche su wikipedia - nerdstuffx : Credevo l’avessero già girata ma vabbè mi accontento lo stesso l’importante è che sia confermato il tutto?? #DerryGirls - Sekhmet83P : @Lorenzo62752880 Confermo uno dei nostri autodeterminati è la per lavoro e mi ha confermato tutto cio -