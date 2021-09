Tangenziale, un’altra promessa dopo il summit tra Regione e Governo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ora il secondo lotto compare in un atto ufficiale tra le opere prioritarie - Resta la questione costi: il progetto inviato a Roma è ancora quello vecchio considerato eccessivamente oneroso Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ora il secondo lotto compare in un atto ufficiale tra le opere prioritarie - Resta la questione costi: il progetto inviato a Roma è ancora quello vecchio considerato eccessivamente oneroso

Advertising

BsbSilvy : @intuslegens L'italiano è il cittadino comodo che pensa che non sia giusto ma che se c'è la da lottare che lo facci… - Chereztv : Un'altra gatta in tangenziale #gfvip telvotata e fuoriuscita grazie. - ValerioG_82 : RT @Alberto_Cirio: ENTRO IL 2023 CARMAGNOLA AVRÀ LA TANGENZIALE EST: DIAMO IL VIA A UN’ALTRA GRANDE INCOMPIUTA DEL PIEMONTE. Oggi finalment… - Andrea_Ingria : ?? Tangenziale Est: un'altra buona notizia per il futuro del nostro Piemonte ? #MaiFermarsi @gruppo_lega_salvini_pi… - Andrea_Ingria : RT @Alberto_Cirio: ENTRO IL 2023 CARMAGNOLA AVRÀ LA TANGENZIALE EST: DIAMO IL VIA A UN’ALTRA GRANDE INCOMPIUTA DEL PIEMONTE. Oggi finalment… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenziale un’altra Tangenziale, un'altra promessa dopo il summit tra Regione e Governo La Provincia di Como