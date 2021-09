Stasera in tv, oggi 22 settembre 2021: L'ispettore Coliandro e Luce dei tuoi occhi (Di mercoledì 22 settembre 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 22 settembre 2021 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla prima puntata della nuova fiction Luce dei tuoi occhi alla terza stagione de L'ispettore Coliandro. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 22 settembre 2021 La programmazione serale di mercoledì 22 settembre 2021 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la commedia Pretty Woman, mentre su Canale 5 va in scena la prima puntata della nuova fiction Luce dei tuoi occhi. Restando in tema di fiction, Rai2 offre la nuova stagione de L'ispettore Coliandro. Quanti vogliono tenersi aggiornati ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 22sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla prima puntata della nuova fictiondeialla terza stagione de L'. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 22La programmazione serale di mercoledì 22è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la commedia Pretty Woman, mentre su Canale 5 va in scena la prima puntata della nuova fictiondei. Restando in tema di fiction, Rai2 offre la nuova stagione de L'. Quanti vogliono tenersi aggiornati ...

