Spezia - Juve 2 - 3 | tabellino | statistiche e marcatori

(Di mercoledì 22 settembre 2021) LA- Sofferta, ma pur sempre una vittoria. La prima in campionato per unache supera 3 - 2 in trasferta losbloccando il risultato con Kean al 28' del primo tempo. Poi il sorpasso ...

- Juventus 2 - 3 Juventus Szczesny 6,5: per le colpe sui gol, cercare altrove. Anzi, se lasalva il salvabile è anche merito suo. Danilo 5,5 : guarda Gyasi accentrarsi, prendere la mira, ...Commenta per primo- Juventus 2 - 3 Zoet 7: si fa trovare pronto sia sulle uscite che a terra disinnescando un ... Ladomina infatti nella terra di mezzo prendendo di infilata Bourabia e ...Dopo essere passata in vantaggio prima della mezz'ora con Kean ed essere stata rimontata da Gyasi e Antiste, la Juve sbanca il Picco grazie alle reti dei due giocatori più criticati da Allegri ...LA SPEZIA (ITALPRESS) - La Juventus tocca con mano l'abisso di un altro passo falso ma con un finale in crescendo riesce a ribaltare il risultato al Picco.