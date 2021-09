Sara Pedri, la storia della ginecologa scomparsa a Trento: le accuse e i sospetti (Di mercoledì 22 settembre 2021) della ginecologa Sara Pedri, scomparsa lo scorso marzo a Trento, non si hanno più notizie: ecco tutta la storia del caso, tra le accuse ai suoi superiori e i sospetti. La storia di Sara Pedri è davvero sconcertante: la donna è scomparsa da Trento lo scorso 4 marzo: la famiglia della ginecologa ha sempre pensato ad un suicidio perché le sue ultime tracce finiscono a ridosso di un torrente. Come spiegheremo più avanti, dalle indagini è emerso che, nel reparto dove lavorava Sara, ci sono stati molti episodi di mobbing e vessazioni che potrebbero aver spinto la donna ad un gesto estremo. Chi è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021)lo scorso marzo a, non si hanno più notizie: ecco tutta ladel caso, tra leai suoi superiori e i. Ladiè davvero sconcertante: la donna èdalo scorso 4 marzo: la famigliaha sempre pensato ad un suicidio perché le sue ultime tracce finiscono a ridosso di un torrente. Come spiegheremo più avanti, dalle indagini è emerso che, nel reparto dove lavorava, ci sono stati molti episodi di mobbing e vessazioni che potrebbero aver spinto la donna ad un gesto estremo. Chi è ...

Advertising

karma_author : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Sara Pedri: “Mi trattano come una lavapavimenti”, continua l’inchiesta sulla giovane… - ROBADADONNE : Pronti per la nuova puntata di @chilhavistorai3? Stasera si parla anche del caso di #SaraPedri - Teresa_La_Vispa : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Sara Pedri: “Mi trattano come una lavapavimenti”, continua l’inchiesta sulla giovane… - ROBADADONNE : Conoscete tutti i dettagli sulla scomparsa di #SaraPedri? - FlowerM91459788 : @chilhavistorai3 MARIA #Langillotti #HERPEX DEL #diavolo #CANNIBALE N. 1 UNO CAGNA IN LOVE !....... Ha assunto LA… -