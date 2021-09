Napoli | Rrahmani preferito a Manolas | i motivi della scelta di Spalletti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nelle ultime due partite,haschieraree nonal centrodifesa delQuella composta dae Koulibaly, a inizio stagione sembrava dover essere la coppia titolare di difesa del; ma così non è stato. Dopo l’errore contro la Juventus, che ha portato Morata a segnare il momentaneo 1-0, il greco è stato mandato in panchina daper due volte consecutive: contro Leicester e Udinese, preferendogli. E anche domani con la Sampdoria, il kosovaro potrebbe avere la meglio sull’ex Roma. Ma, come riportato da Tuttosport, lo svarione contro i bianconeri non sarebbe l’unico motivo che sta portandoa preferire ...

Questo il probabile 11 azzurro:(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo,, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Zielisnki, Politano; Osimhen PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...Osimhen soltanto ha segnato più gol di lui, Koulibaly è a quota due reti e ad Udine ha realizzato anche l'assist per il colpo di testa decisivo di'. Le tre C del caffè aSecondo un ...Un motivo in più per non abbassare la tensione per il Napoli in vista della sfida di Marassi. Quattro vittorie consecutive per il Napoli nel campionato di Serie A ma Luciano Spalletti vuole tenere alt ...Nel calcio fare gol è importante e non sempre il come farli viene considerato essenziale, anzi il più delle volte è irrilevante. Nelle dieci reti ...