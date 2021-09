Metroid Dread: l’amiibo per Nintendo Switch è rimandato in Europa – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 22 settembre 2021) l’amiibo ufficiale di Metroid Dread, ovvero la doppia statuetta con Samus Aran e il robot EMMI, arriverà in ritardo rispetto al gioco su Nintendo Switch.. Metroid Dread è ormai in arrivo su Nintendo Switch, ma l’amiibo ufficiale collegato al gioco arriverà in ritardo, essendo stato rimandato al mese successivo rispetto al lancio, precisamente al 5 novembre 2021. Come sappiamo, Metroid Dread ha la data di uscita fissata per l’8 ottobre 2021 e questa non è destinata a cambiare, ma per l’amiibo Nintendo ha dovuto trovare un’altra collocazione, probabilmente per problemi inerenti la ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021)ufficiale di, ovvero la doppia statuetta con Samus Aran e il robot EMMI, arriverà in ritardo rispetto al gioco su..è ormai in arrivo su, maufficiale collegato al gioco arriverà in ritardo, essendo statoal mese successivo rispetto al lancio, precisamente al 5 novembre 2021. Come sappiamo,ha la data di uscita fissata per l’8 ottobre 2021 e questa non è destinata a cambiare, ma perha dovuto trovare un’altra collocazione, probabilmente per problemi inerenti la ...

