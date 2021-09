“Lo hanno arrestato” Saman Abbas | il colpo di scena sullo zio della 18enne scomparsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Svolta nelle indagini sulla morte di, la giovane originaria del Pakistan che sarebbe stata uccisa nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio perché non aveva accettato il matrimonio combinato. Ad essere invischiati nel delitto sarebbero i suoi familiari, tra cui i due genitori. E nelle scorse ore è scattato un arresto importante, che potrebbe davvero permettere di chiudere il cerchio intorno alla vicenda. Fondamentale l’apportopolizia francese, che ha effettuato l’operazione. In una lettera anonima era stato riferito: “Se volete trovaredovete cercarla nella zona chiamata Bagna nelle valli tra Novellara e Guastalla. È stata buttata in acqua, tagliata a pezzi per farla mangiare dai pesci e animali”. Dalla missiva, dunque, emergerebbero specifici riferimenti anche alle ...