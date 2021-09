Il green pass esteso ora è legge: Mattarella ha firmato il decreto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il green pass esteso ora è legge. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid e il rafforzamento del sistema di screening”. Il decreto legge, varato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, è pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Con 413 voti a favore, 48 contrari e un astenuto, la Camera aveva approvato poco prima la fiducia posta dal Governo al secondo decreto green pass. Con l’estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilora è. Il presidente della Repubblica, Sergio, hailrecante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid e il rafforzamento del sistema di screening”. Il, varato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, è pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Con 413 voti a favore, 48 contrari e un astenuto, la Camera aveva approvato poco prima la fiducia posta dal Governo al secondo. Con l’estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal ...

