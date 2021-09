Hakimi all’ultimo respiro: doppietta al Metz, 2-1 PSG (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il PSG evita un pareggio in casa del Metz che avrebbe fatto discutere. A salvare Pochettino è stato Hakimi, che ha trascinato i parigini al trionfo. Il marocchino ex Inter ha prima aperto le marcature al 5?. Poi il PSG ha sprecato tante azioni per raddoppiare ed è stato punito al 39? da Kouyate. Nella ripresa, nonostante alcuni cambi, il PSG non è riuscito a sfondare. Sembrava fatta per il Metz fino al 94?, quando Hakimi ha trovato la rete del 2-1 e della doppietta che lancia il Paris. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il PSG evita un pareggio in casa delche avrebbe fatto discutere. A salvare Pochettino è stato, che ha trascinato i parigini al trionfo. Il marocchino ex Inter ha prima aperto le marcature al 5?. Poi il PSG ha sprecato tante azioni per raddoppiare ed è stato punito al 39? da Kouyate. Nella ripresa, nonostante alcuni cambi, il PSG non è riuscito a sfondare. Sembrava fatta per ilfino al 94?, quandoha trovato la rete del 2-1 e dellache lancia il Paris. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

