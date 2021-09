Green Pass nel Palazzo. Era ora (Di mercoledì 22 settembre 2021) E dunque il Green Pass varrà anche per parlamentari, senatori e chiunque frequenti il Palazzo, come accade per tutti i cittadini, anzi magari con controlli più capillari, a uno a uno, e non “a campione”, come accade nei luoghi di lavoro (leggi qui Gabriella Cerami). Bene, benissimo, era ora. In un paese virtuoso, dove vige un po’ di sana pedagogia istituzionale, i gruppi parlamentari avrebbero già potuto, o dovuto, autodisciplinarsi “informalmente” in tal senso con i comportamenti, senza neanche che il dibattito si aprisse. Per ragioni, banalmente, di senso democratico: i rappresentanti di rappresentati cui viene comunque chiesto un sacrificio non possono esserne alieni, se non vogliono rompere quel vincolo di rappresentanza. Comunque, dicevamo, bene. Di questi tempi, anche ciò che è dovuto non è scontato. Per carità, lasciamo stare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) E dunque ilvarrà anche per parlamentari, senatori e chiunque frequenti il, come accade per tutti i cittadini, anzi magari con controlli più capillari, a uno a uno, e non “a campione”, come accade nei luoghi di lavoro (leggi qui Gabriella Cerami). Bene, benissimo, era ora. In un paese virtuoso, dove vige un po’ di sana pedagogia istituzionale, i gruppi parlamentari avrebbero già potuto, o dovuto, autodisciplinarsi “informalmente” in tal senso con i comportamenti, senza neanche che il dibattito si aprisse. Per ragioni, banalmente, di senso democratico: i rappresentanti di rappresentati cui viene comunque chiesto un sacrificio non possono esserne alieni, se non vogliono rompere quel vincolo di rappresentanza. Comunque, dicevamo, bene. Di questi tempi, anche ciò che è dovuto non è scontato. Per carità, lasciamo stare ...

