Fallo di reazione di Salvini: sgarbo a Forza Italia e rimbrotti al (suo) Fedriga (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Questo la dice lunga sulla coesione del centrodestra. Metà delle quote stanno all’opposizione e l’altra metà sono all’asta...”. Lo scoramento di un senatore azzurro è la punta dell’iceberg che congela le prospettive della federazione di centrodestra. E’ il giorno in cui Salvini scippa a Forza Italia due pezzi grossi: il presidente del consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi e il suo consigliere Mauro Piazza, presidente della commissione Autonomie. Poco importa che la prova muscolare sia dettata dalla voglia di rivalsa nei confronti di Fdi e dalla necessità di non soccombere nella competizione interna alle prossime comunali. Lo schiaffo, forte, è al partito di Berlusconi. Dal quartier generale definiscono la mossa “incomprensibile”, ma la rabbia corre tra messaggini e telefonate. Il leader leghista annuncia in diretta altri ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Questo la dice lunga sulla coesione del centrodestra. Metà delle quote stanno all’opposizione e l’altra metà sono all’asta...”. Lo scoramento di un senatore azzurro è la punta dell’iceberg che congela le prospettive della federazione di centrodestra. E’ il giorno in cuiscippa adue pezzi grossi: il presidente del consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi e il suo consigliere Mauro Piazza, presidente della commissione Autonomie. Poco importa che la prova muscolare sia dettata dalla voglia di rivalsa nei confronti di Fdi e dalla necessità di non soccombere nella competizione interna alle prossime comunali. Lo schiaffo, forte, è al partito di Berlusconi. Dal quartier generale definiscono la mossa “incomprensibile”, ma la rabbia corre tra messaggini e telefonate. Il leader leghista annuncia in diretta altri ...

