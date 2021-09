D’Aversa: “Sarà stimolante affrontare il Napoli, voglio vedere una Samp feroce e concentrata” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva il Napoli al “Ferraris”. Roberto D’Aversa e la Sampdoria si preparano a ricevere la visita degli azzurri, a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: “La prima vittoria ha portato entusiasmo ma in vista della sfida di giovedì pongo l’attenzione sugli aspetti che dobbiamo ancora migliorare. La partenza non è stata delle migliori e, anche dopo il vantaggio, abbiamo sprecato diverse occasioni da gol che ci avrebbero permesso di chiudere prima la partita. Contro avversari di caratura superiore, com’è il Napoli, non possiamo permettercelo: dovremmo essere più concentrati e più feroci per sfruttare al meglio le poche occasioni che ci verranno concesse”. Poi su Spalletti: “Sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva ilal “Ferraris”. Robertoe ladoria si preparano a ricevere la visita degli azzurri, a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: “La prima vittoria ha portato entusiasmo ma in vista della sfida di giovedì pongo l’attenzione sugli aspetti che dobbiamo ancora migliorare. La partenza non è stata delle migliori e, anche dopo il vantaggio, abbiamo sprecato diverse occasioni da gol che ci avrebbero permesso di chiudere prima la partita. Contro avversari di caratura superiore, com’è il, non possiamo permettercelo: dovremmo essere più concentrati e più feroci per sfruttare al meglio le poche occasioni che ci verranno concesse”. Poi su Spalletti: “Sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato ...

