Advertising

daddi19 : Superando il fatto che risponda a #Fedez, rimane il fatto che avete rotto tutti a #Salmo, senza rendervi conto che… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fedez accusa: 'I comizi di Conte uno schiaffo' | L'ex premier: 'Hai ragione, capienza concerti al 100%' #fedez… - Lau__092 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fedez accusa: 'I comizi di Conte uno schiaffo' | L'ex premier: 'Hai ragione, capienza concerti al 100%' #fedez… - MediasetTgcom24 : Covid, Fedez accusa: 'I comizi di Conte uno schiaffo' | L'ex premier: 'Hai ragione, capienza concerti al 100%'… - MariMa99473486 : @Lucrezi97533276 @Storace @GiuseppeConteIT @Fedez 'quando 9 italiani su 10 avevano il Covid' ...sono imbarazzata pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fedez

Leggi Anche Cosmo rinvia i concerti a Bologna: 'Non è colpa del, ma della burocrazia' La risposta di Conte - ', mi rivolgo a te e agli artisti che come te in queste ore stanno lamentando ...... da Salmo a. Reazioni riassunte da Ermal Meta: "Quindi da domani le capienze degli spettacoli ... che attualmente a causa delle misure anti -sono state ridotte fino a rendere non ...Quindi si può? I politici sì e gli altri no? La fiera dei comizi in giro per l’Italia, in vista delle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre, ha messo in scena una serie di assembramenti con centi ...Botta e risposta via social tra i due, con il rapper che sostiene la protesta dei lavoratori dello spettacolo penalizzati dalla pandemia ...