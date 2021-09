Amici 21: chi è Luca D’Alessio. Il rapporto con il padre Gigi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Amici 21 ha notoriamente tra i suoi concorrenti un figlio d’arte: Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Conosciamolo meglio e raccontiamo il suo rapporto con il padre. Luca D’Alessio e il suo nome d’arte Luca D’Alessio, 18 anni, è il terzogenito di Gigi e della sua ex moglie Carmela Barbato. Prima di lui ci sono Claudio (che il 15 settembre scorso li ha resi nonni per la terza volta di una bambina, la piccola Giselle, la seconda figlia avuta dalla sua attuale compagna Giusy Lo Conte, ballerina della Rai) ed Ilaria. Luca ha deciso di seguire le orme del padre come cantante. Ha scelto un nome d’arte, “LDA”, le sue iniziali, per far passare in secondo piano quel cognome ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 settembre 2021)21 ha notoriamente tra i suoi concorrenti un figlio d’arte:, figlio di. Conosciamolo meglio e raccontiamo il suocon ile il suo nome d’arte, 18 anni, è il terzogenito die della sua ex moglie Carmela Barbato. Prima di lui ci sono Claudio (che il 15 settembre scorso li ha resi nonni per la terza volta di una bambina, la piccola Giselle, la seconda figlia avuta dalla sua attuale compagna Giusy Lo Conte, ballerina della Rai) ed Ilaria.ha deciso di seguire le orme delcome cantante. Ha scelto un nome d’arte, “LDA”, le sue iniziali, per far passare in secondo piano quel cognome ...

