Abiti sottoveste o slip dress | come abbinarli in inverno?

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Life&People.it In linea con il revival delle tendenze anni ’90, glisono ancora una volta un caposaldo; il capo non ufficiale del guardaroba per chiunque, ma? C’è chi li indossa sotto la maglia over e i tacchi alti; chi invece sotto il cappotto, ma tutti memori del sensuale e mai dimenticato abito nero e blu, scelto da Lady Diana per il Met Gala del 1996. Gli stilisti non sembrano resistere al trend e tornano a dare vitalità ad una tendenza per nulla sbiadita. Lo spirito romantico dalla versatilità facile dell’abito, chiamato anche “”, è tornato in grande stile sulle passerelle autunno2021 2022. L’unico capo base che ha un senso sia di giorno che di notte; sia in città che sulla ...