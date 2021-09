The Flash: Andy Muschietti svela il logo di Batman sul costume di Barry (Di martedì 21 settembre 2021) Una nuova foto condivisa dal regista Andy Muschietti svela un dettaglio del costume di The Flash che conferma l'importanza di Batman. L'attesa per The Flash, il film con star Ezra Miller, continuerà fino al 4 novembre 2022 e il regista Andy Muschietti ha ora condiviso un'immagine che mostra il logo presente sul costume del giovane supereroe, rivelando il legame con Batman. Lo scatto mostra infatti i simboli dei due protagonisti insieme, sottolineando l'importanza del vigilante di Gotham City. In The Flash appariranno ben due versione di Bruce Wayne/Batman: quella interpretata da Ben Affleck, nel cast dei recenti film diretti da Zack Snyder, e quella ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Una nuova foto condivisa dal registaun dettaglio deldi Theche conferma l'importanza di. L'attesa per The, il film con star Ezra Miller, continuerà fino al 4 novembre 2022 e il registaha ora condiviso un'immagine che mostra ilpresente suldel giovane supereroe, rivelando il legame con. Lo scatto mostra infatti i simboli dei due protagonisti insieme, sottolineando l'importanza del vigilante di Gotham City. In Theappariranno ben due versione di Bruce Wayne/: quella interpretata da Ben Affleck, nel cast dei recenti film diretti da Zack Snyder, e quella ...

Advertising

UniversoDCComic : Cine: ANDY MUSCHIETTI COMPARTE IMAGEN MISTERIOSA DE 'THE FLASH' - benoistzx : sg, the flash, st, b99 e Riverdale - ArrowverseITA : #theflash 8: #iriswest avrà un ruolo fondamentale nel corso dell'intera stagione! Ecco perché... - aTeoOFC2 : RT @omelete: BATFLASH?! ?? Andy Muschietti, diretor de The Flash, posta logo do Batman de Michael Keaton pichado como o do Velocista Escarla… - 3cinematographe : #TheFlash: la nuova tuta di Batman è inaspettata -